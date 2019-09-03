بالفيديو: كيفن هارت يخضع لعملية جراحية في ظهره.. وزوجته تطمئن محبيه

تعرض النجم الكوميدي "كيفن هارت" لحادث سيارة مأساوي يوم الأحد الماضي عقب انحراف سيارته الكلاسيكية الزرقاء من طراز "بلايموث باراكودا" عن الطريق وانجرافها أسفل التل قبالة طريق مولهولاند السريع.

وفق ما نقله موقع "ديلي ميل" البريطاني، نُقل "كيفن هارت"، البالغ من العمر 40 عامًا، إلى المشفى على الفور خوفًا من تعرضه لأضرار خطيرة في ظهره، وهناك خضع لعملية جراحية ناجحة في ظهره مساء يوم الأحد على أيدي أمهر الأطباء الذين تحققوا من استقرار حالته.

وصرَّحت زوجته الحسناء "إنيكو هارت" خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع "ديلي ميل" أن حالة زوجها مُستقرة، وبوضع صحي جيد.

ويُشار أن "كيفن" لم يكن الشخص المسؤول عن قيادة السيارة في ذلك الوقت، حيث تواجد برفقته شخصين هما: مدربة زوجته الشخصية "ريبيكا بروكستيرمان" (31 عامًا) وخطيبها "جاريد بلاك" (28عامًا)، المسؤول عن قيادة السيارة.

ويُشار أن "جاريد بلاك" أصيب بأضرار بالغة في ظهره، بينما خرجت "ريبيكا" دون إصابات خطيرة، بينما أوضح رجال الشرطة أن " بلاك" لم يكن تحت تأثير الكحول أثناء قيداته السيارة.

يجدر الإشارة إلى أن "كيفن" ابتاع سيارته الفارهة كهدية لنفسه بمناسبة عيد ميلاده الـ40 في شهر يوليو الماضي.