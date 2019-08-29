بالفيديو: لقطات نادرة لفترة حمل كايلي.. ابتداءً من السونار نهاية بيوم ولادتها!

لا يمكننا نسيان المفاجأة التي أعدتها نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر" لمتابعيها ومحبيها حينما كشفت خبر إنجاب طفلتها "ستورمي ويبستر"، بعد تخفيها عن الأنظار على مدة الأشهر التسعة من حملها.

وبعد مرور 18 شهر على ولادتها، قررت "كايلي جينر" مشاركة محبيها مجموعة مقاطع فيديو عاطفية ابتداءً من لحظة اكتشاف حملها اثناء تواجدها عند الطبيب برفقة حبيبها مغني الراب "ترافيس سكوت" لإجراء مسح بالسونار، انتهاءً بلحظة إنجاب طفلتها.





في إحدى المقاطع المأخوذة من فيلم "Look Mom I Can Fly" الوثائقي الذي يدور حول حياة "ترافيس سكوت"، يظهر مغني الراب جالسًا إلى جانب سرير "كايلي" واضعًا يديه بوضعية الدعاء. وفي أخرى، تتمد "كايلي" إلى جانب "ستورمي" في حالة من الغيبوبة، ولقطات لطيفة لأصابع الطفلة الصغيرة.







وفي إحدى المقاطع، يهاتف "سكوت" أحد أصدقائه، ويخبره أن "ستورمي" لا تتوقف عن البكاء إلّا حينما يحملها هو و"كايلي" بين يديهما.

وفي وقت سابق، أطلَّت صاحبة امبراطورية Kylie Cosmetics إلى جانب حبيبها أثناء العرض الأول لفيلمه الوثائقي "Look Mom I Can Fly" الذي عُرض في سانتا مونيكا، يوم الثلاثاء الماضي.

وسرقت "كايلي " الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء، فاختارت فستان أبيض سترابلس جاء بقصة ضيقة أبرزت منحنيات جسدها المُثير، وما زاده إثارة فتحة ظهره الطويلة.

واعتمدت تسريحة شعر على شكل ذيل حصان تشبه التي اعتمدتها عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" خلال حفل توزيع جوائز MTV، وطبَّقت مكياج عيون برونزي بسيط، في حين تزيَّنت بأقراط ألماسية بسيطة، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ من العلامة الإسبانية " مانولو بلانيك" بقيمة 546 جنيه استرليني.

ولم تكن "كايلي" الوحيدة التي لفتت الأنظار، فقد اكن الظهور الأول لطفلتها "ستورمي" على السجادة الحمراء، والتي ارتدت طفم مكوَّن من تيشيرت وليغينع كاموفلاغ، وانتعلت حذاء رياضي أبيض.