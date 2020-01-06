بالفيديو: ليدي غاغا تكشف معاناتها مع هذا المرض بعد تعرضها للاغتصاب.. وأوبرا وينفري تبكي!

بدأت مقدمة البرامج العالمية " أوبرا وينفري" جولتها الملهمة التي تحمل اسم " "رؤية 2020: حياتك تحت المجهر" يوم السبت الماضي بولاية فلوريدا.

وانضمت المغنية الأمريكية "ليدي غاغا" كأول ضيفة في جولة "وينفري" الوطنية، وتحدثت بمنتهى الانفتاح والصراحة أمام أكثر من 15 ألف فرد حول معاناتها من اضطراب ما بعد الصدمة عقب تعرضها للاغتصاب، الأمر الذي أثَّر بها ودفعها للبكاء.

كشفت "غاغا"، التي تعاني من الألم العضلي الليفي، أنها أثناء فترة استضافتها كضيفة لمدة ساعة تقريبًا عانت الألم من رأسها حتى أخمس قدميها، وصرَّحت لموقع "رولينغ ستون": " "من المثير للاهتمام أني وجدت عبر تصفحي الأبحاث النفسية العصبية وعلاقتي مع أطبائي أنه يمكن علاج الألم العضلي الليفي من خلال علاج الصحة العقلية".

وأضافت: "الصحة العقلية هي حالة طبية، يجب أن تعامل كحالة طبية. لا ينبغي تجاهلها."

واستذكرت واقعة تعرضها للاغتصاب، قائلةً: "تعرضت للاغتصاب مرارًا وتكرارًا بعمر الـ19 عامًا، نتيجة ذلك أصبت باضطراب ما بعد الصدمة ولم أحاول علاج ذلك".

وتابعت: "أصبحت نجمة بشكل مفاجئ، وكنت أسافر حول العالم متوجهًة من غرفة في فندق إلى مرآب لسيارات ليموزين، ثم لخشبة المسرح ، لم أتعامل مع الوضع مطلقًا، ثم فجأة بدأت أشعر بألم شديد لا يصدق في جميع أنحاء جسمي بالكامل يحاكي الألم الذي شعرت به بعد اغتصابي".

وبعد انتهاء اللقاء، بدأت "وينفري" البحث عن "غاغا" خلف الكواليس والدموع في عينيها، وحالما قابلتها أثنت على صراحتها وواقعيتها، وشجاعتها لكشف ما يجول في داخلها؛ ما دفع "غاغا" للبكاء ووصفت مقدمة البرنامج بـ"الملاك".

ستستمر جولة رؤية أوبرا 2020 في 11 يناير في سانت بول، مينيسوتا قبل أن تنتهي في دنفر، كولورادو ، في 7 مارس 2020.