بالفيديو: مايكل جوردان الرجل الأكثر إثارة لعام 2020..هل ترى أنه يستحق اللقب؟

أعلنت مجلّة "بيبول" عن اسم النّجم الذي حصد لقب "الرّجل الأكثر إثارة في عام 2020"، بعدما حصل المغني الأمريكي "جون ليجند" على هذا اللقب العام الماضي.

أمّا الفائز باللقب هو النجم الأمريكي الوسيم "مايكل بي جوردن"، البالغ من العمر 33 عامًا، حيث أعلن عن فوزه عبر برنامج Jimmy Kimmel Live مع مُقدّمه المُبدع "جيمي كيميل"، بل وكشف النّقاب عن غلاف المجلّة التي حمل صورته ولقبه الجديد.

وفي حديثه إلى مجلة "بيبول" بشأن حصوله على التكريم، قال "جوردان" مازحا أن هناك نساء في عائلته "فخورون بالتأكيد لهذا التكريم".

وتابع: "عندما كانت جدتي على قيد الحياة، كانت تجمع أعداد المجلة، من بعدها بدأت أمي قرأتها كثيرًا بشكل طبيعي، وكذلك عماتي أيضًا..هذا العدد سيكون له بالتأكيد مكان خاص به"

وكان الفائز العام الماضي هو المغني "جون ليجند" وحمل "إدريس إلبا" اللقب في العام الذي سبقه.

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