بالفيديو: مشاهير تحولوا إلى حلاقين في العزل الصحي.. ونجمة تقص شعرها وهي مخمورة

يبذل الجميع قصارى جهده للتكيف مع روتين الحجر الصحي بما في ذلك المشاهير الذين وجدوا طرقًا جديدة للتواصل مع معجبيهم ومشاركتهم تفاصيل يومهم.

وبما أن الجميع في منازلهم، وتوقفت الشركات والمحال التجارية عن العمل، فهذا يعني أن على الكثيريين إيجد طرق بديلة لإنجاز أعمالهم بما في ذلك الحصول على قصة شعر جديدة.

وقرر العديد من النجوم قص شعرهم بأنفسهم، البعض استطاع إنجاز المهمة بطريقة مثالية، وآخرين فشلوا فشلًا ذريعًا:

1. سكوت إيفانز



طوَّر النجم الأمريكي موهبته في قص الشعر، حيث نشر صورة له بقصة شعر جديدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب: "وكتب النتيجة النهائية"، إلّا أن الممثلة "كيت لامبيرت" انبهت لنسيانه جزء لم يحلقه. وعلى الفور، قرر "سكوت" اللجوء إلى شقيقه الممثل الشهير "كريس إيفانز" للمساعدة.

ونشر "سكوت" فيديو لصديقه حاملًا بيده ماكينة الحلاقة ويقص شعره يمينًا ويسرًا، كأنه وجد هواية جديدة غير التمثيل.

Don’t worry @itskatelambert, my brother helped me even it out. 😜 pic.twitter.com/a2s2vaEQ9a — Scott Evans (@thescottevans) March 24, 2020

2. بينك



نشرت المغنية الأمريكية "بينك" مقطع فيديو تكشف من خلاله محاولتها قصَّ شعرها تحت تأثير الكحول، وقالت لمتابعيها أنها حينما تُكثِر من الشرب تشتعل في مخيلتها أفكار جامحة، فقد شعرت ان باستطاعتها الحصول على تسريحة شعر جديدة مثالية بسهولة، لكن يتضح أن النتيجة كانت كارثية.

3. إيمي شومر



قررت الممثلة الأمريكية منح وجها حلاقة شعر باستخدام ماكينة قص الشعر، ونشرت مقطع فيديو لهما عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكتبت: منحت زوجي قصة شعر هذا الأسبوع، لق كنت متوترةً في الحقيقة، لكن بعد ذلك تذكرت أنه لن يرانا أحد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لذا انجرفت بالأمر."