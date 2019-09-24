بالفيديو: مشية غوينيث بالترو الغريبة تثير سخرية رواد مواقع التواصل!

أثارت النجمة الأمريكية "غوينيث بالترو" سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشيتها الغريبة خلال حفل توزيع جوائز "إيمي" في دورتها الـ71 على مسرح ميكروسوفت بمدينة لوس أنجلوس.

اعتلت "غوينيث بالترو" خشبة مسرح الحفل لتسليم جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي في مسلسل درامي للنجمة "جودي كومر"، ورغم إطلالتها المُبهرة، إلّا أنها لفتت الأنظار إلى مشيتها الغريبة، فيبدو أن فستانها الفضي الضيق كان يعيق سيرها.

وشبَّه مستخدمو الانترنت مشيتها بمشية المغنية الأمريكية "دانا ديل ري" في فيديوها المصوَّر "Don't Call Me Angel".

وعلى صعيد الإطلالة، اختارت "بالترو" إطلالتها من دار الأزياء العالمية Maison Valentino"، فارتدت فستان طويل فضي الجزء العلوي منه مصنوع من قماش المخمل الأسود والشيفو، بينما صُممت أكمامه على شكل شراشيب تدلَّت طويلًا حتى الأرضية من قماش التُل.









بينما أكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة، فأسدلت خصلات شعرها الذهبي على جانبي كتفها، في حين تطبَّقت القليل من مستحضرات التجميل على بشرتها الفاتنة.

وتواجدت "بالترو" إلى جانب زوجها الوسيم "براد فالكوك"، الذ تألّق ببدلة توسكيدو سوداء أنيقة، وربطة عنق على شكل ببيونة.