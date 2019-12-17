بالفيديو: مغنية أمريكية ترتِّل آية الكرسي بعد اعتناقها الإسلام

تصدرت المغنية الأمريكية "جينيفر جراوت"، إحدى متسابقات برنامج المواهب العربي Arab’s Got Talent، عناوين الصحف العالمية عام 2014 بعد إعلان اعتناقها الإسلام، وهي الآن تعود إلى دائرة الضوء من جديد.

نشرت "جينيفر جراوت" مقطغ فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تُرتِّل فيه آيات من القرآن الكريم وتحديدًا آية الكرسي بصوت مؤثر ودون ارتكاب أخطاء في النطق أو التجويد.

وأرفقت النجمة الفيديو بتعليق، كتبت فيه: "عندما اهتممت بالموسيقى العربية لأول مرة ، أخبرني أستاذى أن أبدأ الاستماع إلى القرآن كتمرين من أجل الانغماس في جميع الفروق الدقيقة في الغناء العربي والكثير من مطربى الطرب العظماء لهم جذور فى تلاوة القرآن".

اعتنقت "جراوت" الإسلام عام 2014، وتزوَّجت من المغربي "سعيد" الذي نشر لها فيديو أثناء إعلانها الإسلام ونطقها الشهادتين، وتزوجا وأنجبا طفلة عام 2015.

يذكر أن "جراوت" رُشِّحت لجائزة الشارقة للترويج للثقافة العربية، ولا تزال تسعى جاهدة لتكون بمثابة جسر بين أمريكا والشرق الأوسط من خلال حبها العميق للموسيقى، ذ تنحدر من عائلة موسيقية، وبدأت حياتها الفنية كمغنية كلاسيكية.

"جراوت"من مواطني مدينة بوسطن، ودرست في مدرسة لونجي للموسيقى ومدرسة ولنت هيل للفنون، ثم انتقلت إلى كندا لمتابعة التعليم العالي.وقد اكتسبت اهتمامًا كبيرًا بالموسيقى العربية وتعلمت العزف على العود العربي وبدأت في الاستماع إلى المطربين العرب المعروفين مثل فيروز وأم كلثوم.

وفي عام 2013، حظيت بفرصة الظهور في برنامج Arab's Got Talent ، حيث غنت مقطوعات لأم كلثوم وأسمهان ، وتمكنت من الحصول على المركز الثاني، كما واصلت المشاركة في العديد من المهرجانات والعروض في مختلف بلدان العالم بما في ذلك لبنان، دبي، الكويت، تونس، المغرب، كندا، قطر، والولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت "جراوت" مؤخرًا مشروعًا مع فرقة تخت شرقي في بروكلين تضم موسيقى طربية.

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