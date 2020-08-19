بالفيديو: مغني روماني يلقى حتفه تحت عجلات القطار.. ما علاقة زوجته؟

لقي الفنان الصاعد الروماني "تافي بوستيو" مصرعه في حادث قطار، موثِّقًا لحظة موته عبر بث مباشر كان يشاركه متابعيه عبر موقع "فيسبوك".

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر وفاة "تافي بوستيو" وانتشر مقطع الفيديو خاصته بشكل واسع، ويظهر فيه النجم الشاب البالغ من العمر 29 عامًا جالس إلى جانب زوجته التي كانت تقود السيارة ، وبينما هو يرقص على أنغام الموسيقى وفي يده سيجارة مشتعلة، توقفت على حافة سكة قطار دون إدراك العواقب.



وفجأة دون سابق إنذار يرتطم به قطار مسرع محطمًا سيارتهما، ونلاحظ الخوف الذي سيطَّر على وجه "تافي" غير مدرك لنهايته المحتومة.

ويُقال أن زوجته لا تزال في العناية المركزة في مستشفى بمقاطعة براهوفا.

ويبدو أن "تافي" قد تنبَّأ بطريقة وفاته، إذ نشر عبر حسابه الرسمي منشور، جاء فيه: "يوماً ما سيأخذك القطار الخاطئ إلى المحطة الصحيحة".

