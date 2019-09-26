بالفيديو: مينا مسعود وريا أبي راشد يحتفلان بعيد ميلاد ويل سميث على طريقتهما الخاصة

احتفل النجم العالمي "ويل سميث" بعيد ميلاده الـ51 يوم أمس الموافق 25 من شهر سبتمبر، ولم تتمكن الإعلامية اللبنانية "ريَّا أبي راشد" سوا من تهنئته على طريقتها الخاصة.

تواجدت "ريا أبي راشد" و"ويل سميث" على السجادة الحمراء في عرض فيلم Gemini Man في سافوي بودا كاستل في بودابس، ولم تمنع نفسها من الغناء له أغنية عيد الميلاد باللغة الإنجليزية، رغم شعورها بالخجل من صوتها.

وعبَّرت "أبي رشيد" عن فرحتها للقائه وشكرته على مشاركتها هذه اللحظة مع عدد من المحبين، واعتذرت من جديد عن صوتها.

ونشرت الإعلامية مقطع الفيديو عبر حسابها على وقع "تويتر"، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "أشعر بالإحراج من صوتي في الغناء، لكن سأفعل أي شيء لأجلك عزيزي سميث.. عيد ميلاد سعيد، أنت الأفضل".

من جهة أخرى، تمنى النجم الكندي ذي الأصول المصرية "مينا مسعود" عامًا سعيدًا لنجمه الذي شاركه بطولة فيلم Aladdin، فنشر فيديو لمواقف مضحكة جمعته به أثناء التصوير وسفرهما لحضور عرض الفيلم، وكتب: " عيد ميلاد سعيد، ويل سميث، استمر في إشراق نورك في أي مكان تذهب إليه هذا العام. أفتقدك يا رجل".