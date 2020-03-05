بالفيديو: نجم أمريكي يؤدي مناسك العمرة بعد غنائه مع تامر حسني

تواجد المغني الأمريكي "إيكون" في المملكة العربية السعودية كجزء من جولته الغنائية، لكنه اقتطع من وقته لأداء مناسك العمرة.

قبل عرضه الغنائي في الدمام، صرَّح "إيكون" لوسائل الإعلام أنه يوَّد زيارة مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وقد أوفى بوعده حينما نشر صورة له أمام الكعبة المشرفة مُرتديًا ملابس الإحرام عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وعلى الفور انتشرت كالنار بالهشيم بين محبيه ومعجبيه.

كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو له برفقة مجموعة من أصدقائه يطوفون حول الكعبة المشرفة، وبدا عليهم السعادة والطمأنينة.

وفي الـ27 من فبراير، أحيا "إيكون" حفلا غنائيًا برفقة المغني المصري "تامر حسني" في السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بأحد الفنادق الكبرى هُناك.

ونشر كاتب الأغاني ذي الأصول السينيغالية سلسلة صور تجمعه بـ"تامر حسني" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" من حفله الأخير في جدة، وكتب بالعربية: "دا نورك يا تيمو يا سيد المعلمين"، ويأتي ذلك ردًا على ما قاله "حسني" عقب انتهاء حفلهما "نورتني يا معلم إكون".

ويجدر الإشارة إلى أن "إيكون" و"تامر" اجتمعا في دويتو قبل 5 سنوات بعنوان “Welcome to The Life”.

وفي مقابلة أجراها مؤخرًا، أوضح "آيكون" (46 عامًا) أن السبب الرئيسي وراء نجاحه هو إيمانه، فقد ولد في عائلة مسلمة أمريكية.

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