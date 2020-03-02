بالفيديو: نجم ينقذ حياة صبي من الغرق.. وأصدقاء الضحية وقفوا ينتظرون موته!

تواجد نجم برنامج تلفزيون الواقع "90Day Fiancé" في الوقت والمكان المناسب لإنقاذ حياة صبي غرق وسط المحيط، وقد التقطت عدسات الكاميرات المشهد البطولي من بعيد.

كان الممثل "أليكس بروفارنيك" وزوجته "لورين" يستمتعان برحلة بحرية في جزر البهاما، حينما لاحظ صبي فاقد الوعي عائمًا على سطح المياه، وعلى الفورأسرع لنجدته وحمله بكلتا يديه حتى وصلا الشاطئ.

ولدى وصوله تجمع أعداد كبيرة من الأفراد لإنقاذ حياة الطفل، ويُقال عملية إنقاذه تمت بنجاح.

ونشر "بروفارنيك" مقطع الفيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" قبل 7 ساعات، وكتب: "ممتن لتواجدي في الوقت والمكان المناسب اليوم، لأخرج هذا الطفل من المياه قبل نفاذ الوقت."

وعلى صعيد آخر، نشرت "لورين" الفيديو، وكتب: "شاهد زوجي صبي فاقدًا للوعي برفقة أصدقائه الذي وقفوا يشاهدون الموقف دون تقديم أي مساعدة! الرجل نزل إلى البحر وكاد يغرق.. كما ترون، ككات أليكس يجر جسد الصبي الغائب عن الوعي، بينم أصدقاؤه لم يفعلوا شيئًا! كان مقدر تواجدنا في المكان بالوقت المناسب لسبب ما! "

وأشارت "لورين" أن أصدقاء الصبي لم يرافقوه في سيارة الإسعاف بل تركوه وحيدًا,

يذكر أن "بروفارنيك" استعرض علاقته العاطفية في الموسم الثالث من برنامج تلفزيون الواقع "Day Fiance 90".