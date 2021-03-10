بالفيديو: نيك جوناس يكشف ما يميز بريانكا شوبرا عن حبيباته السابقات

تحدَّث نجم البوب الأمريكي نيك جوناس عن علاقته السحرية بزوجته نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والتي تجعلها مميزة أكثر من أي شخص كان معه من قبل.

خلال لقاء أجراه في البرنامج الإذاعي SiriusXM، سأل مذيع البرنامج نيك جوناس حول ما يميز بريانكا شوبرا عن غيرها من حبيباته السابقات.

أجاب جوناس قائلاً: "إنها فقط تلك الصلة السحرية التي تربطك بشخص ما عندما يكون مناسبًا.. نحن محظوظون جدًا. لقد عرفنا بعضنا البعض جيدًا قبل أن نبدأ في المواعدة بشكل رسمي، وأعتقد أن هذا الأساس كأصدقاء يساعد دائمًا في العلاقات التي تطورت بطريقة أساسية ".

وأضاف: "لقد كان أول عامين من الزواج جامحًا، وأنا محظوظ جدًا لوجود شريكة حياة يمكنني الاعتماد عليه، والعكس صحيح".