بالفيديو: ويل سميث يفاجئ سيدة قابلها قبل 30 عامًا..ويصدم بصورته على صدر هذا الموسيقي!

فاجأ النجم الأمريكي "ويل سميث" إحدى موظفات استقبال شبكة "iHeart Radio" في حفل تقاعدها بعد مرور 30 عامًا على أول لقاء لهما.

شارك "ويل سيمث" مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" يوثِّق لحظة وصوله إلى مقر شركة "أنيتا سكيبيو" من أجل تهنئتها على تقاعدها، وتعبيرًا عن دهشتها وسعادتها صرخت بصوت عالٍ واندفعت لعناقه بابتسامة كبيرة على وجهها، وقالت: "يا إلهي، لا أصدق نفسي، لقد قابلتك منذ 30 عاما وكنت في بداية حياتك الفنية، وها أنا أراك مرة أخرى وأنت نجم كبير. أنت رائع وأنا أحبك جدا".

وشعر "سميث" بمدى محبة السيدة، واحترامًا لها دعاها بـ"أمي"، لتصرخ السيدة، قائلةً: "يا إلهي ويل سميث يدعوني أمه... لقد أسعدتني كثيرا".

واختتم النجم لقائه بحثها في الحصول على الكثير من المرح بعد تقاعدها.

وفي وقت لاحق، نشر "سميث" صورة تجمعه مع النجم الموسيقي الملقب بـ" العقرب الذهبي" الذي حلق شعر صدره على شكل وجهه، وعلَّق ممازحًا: "ممتن أنه أبعد هذا الوجه عن حلمات صدره".