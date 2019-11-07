بالفيديو: ويل سميث يكشف مؤخرته في عيادة الطبيب للحصول على 50 مليون متابع

يشارك النجم الأمريكي "ويل سميث" متابعيه تفاصيل عديدة عن حياته اليومية والشخصية، لكن يبدو أنه تعدِّى الحدود قليلًا.

نشر "ويل سميث" مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام" يوثِّق زيارة أجراها لعيادة الطبيب من أجل إجراء فحص تنظير القولون، آملًا أن يحصد 10 ملايين متابع جديد إلى صفحته، ليصل إلى الرقم 50 مليون متابع، وقال: "لا يمكنك الوصول إلى 50 مليون متابع على IG دون أن تكشف مؤخرتك، لذا أتواجد هنا لإجراء تنظير القولون للوصول إلى هدفي."

وفي الفيديو، يمنح "سميث" متابعيه جولة في أرجاء العيادة، فيستعرض ملابسه المؤلفة من جوارب وروب مفتوح من الخلف للكشف عن مؤخرته، بعدها يستعد للفحص مُرتديًا ملابس المرضى، ثم يدير كاميرته إلى الوراء لاستعراض مؤخرته العارية.

وبعد مرور عدة ساعات، انهى "سميث" فحوصاته شاكرًا الطبيب المسؤول عنه.

وحرص "سميث" على إبراز أهمية الخضوع للفحوصات بشكل دوري، ودعا الرجال على إملاء صحتهم أهمية كبيرة.