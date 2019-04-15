بالفيديو: Game Of Thrones يثير جدل رواد مواقع التواصل.. جو سنو في موقف مُحرج!

ترقب أكثر من مليار مشاهد حول العالم بدأ الموسم الثامن والأخير من المسلسل الملحمي Game of Thrones عبر قناة HBO ليلة أمس الأحد، وبطبيعة الحال أصيب رواد مواقع التواصل بالجنون عبر شبكات الانترنت بعد كشف السر أخيرًا.

احتفل محبو السلسلة الشهيرة على طريقتهم الخاصة أثناء مشاهدتهم العرض الأول للمسلسل في مدينة لوس أنجلوس، ونيويورك، والعاصمة البريطانية لندن، فقرروا ارتداء أزياء تنكرية مُشابهة لشخصيات السلسلة المستوحاة من رواية الكاتب الشهير "جورج مارتن".

ويجدر الإشارة إلى أن الصدمة تمتلَّكت المشاهدين بعد كشف سرٍ خطير حول الشخصية الخيالية "جون سنو"، فقد أخبره صديقه "سام" أن حبيبته الجديدة " دينيريس تارغيريان" تجمعه معها قرابة بالدم، وعلَّق أحد المستخدمين: "إني مُتفاجئ، سام أخبر جون الحقيقة."

وقارنت تغريدة أخرى مشهدًا من الحلقة، حيث يركب "جون" و"دينيريس" التنانين معًا، إلى مشهد ركوب السجاد السحري الرومانسي الذي لا يُنسى من فيلم علاء الدين عام 1992.

ورغم أن العديد من المعجبين تكهنوا منذ فترة طويلة بأن "جون سنو" كان ذا نسب ملكي، لكن قلة منهم توقعوا أن يقيم علاقة مع " دينيريس تارغيريان"، التي تعتبر خالته من الناحية الفنية، في نهاية الموسم السابق.

ويُشار أن الموسم يتألَّف من ست حلقات، الحلقة الثالثة منه هي أطول الحلقات عبر التاريخ، إذ تصل مُدتها إلى 82 دقيقة، تتبعها الحلقة السادسة التي تصل مدتها إلى 80 دقيقة، بينما الحلقة الأولى والثانية تصل مدتهما ما بين الـ54 إلى 58 دقيقة.