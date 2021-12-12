أفضل 10 أفلام لعام 2021.. بحسب معهد الفيلم الأمريكي

أصدر مركز الفيلم الأمريكي قائمة اختياراته لأفضل عشرة أفلام لعام 2021، تكشف عن أهم انجازات هذا العام على الساحة الفنية في سينما هوليوود.

وإليك قائمة بأهم الأفلام التي صُدرت خلال عام 2021:

1-فيلم Coda

أصبح بمقدور المصاب بالصم الذهاب للسينما لمشاهدة هذا الفيلم الجديد، وهو فيلم يتحدث حول فتاة تتمتع بحاسة السمع في أسرة مصابة جميعها بالصم، ومهمتها تفسير كل شيء لوالدها ووالدتها وشقيقها.

2- فيلم Don't Look Up

فيلم كوميدي من بطولة جينيفر لورانس وليوناردو دي كابريو حول بطلان يذهبان برحلة عالمية لتحذير البشرية من خط اقتراب مذنب سيدمر الأرض.

3- فيلم Dune

يدور الفيلم حول الخيال العلمي حول رجل يحاول الانتقام لوالده ويتزامن ذلك مع مهمة انقاذ كوكب سبايس الذي يقوم بحمايته حيث كان أعادئه قد نصبوا له فخ وهو وجود ديدان رملية عملاقة.

4- فيلم King Richard

الفيلم من بطولة ويل سميث حيث يدور حول ريتشارد ويليامز وهو والد الشقيقتين فينوس وسيرينا اللتين غيّرتا تاريخ كرة التنس للنساء وخاصة لأصحاب البشرة السوداء وكيف وصلتا للعالمية.

فيلم Licorice Pizza

تدور أحداث الفيلم في إطار دراما وكوميدي حيث يخوض ثنائي رومانسي يدعى جاري فالنتين وآلانا كين الصعاب من أجل سبيل الحب الأول.

فيلم Nightmare Alley

هو فيلم يدور حول الاثارة ونفسي مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم، ويدور حول محتال مخادع يتعاون مع طبيبة نفسية لخداع الناس من أجل المال.

فيلم the power of the dog

يتحدث الفيلم حول الغرب الأمريكي والذي كان يتسم بالحدة والشراسة وتحكّم البشر فيها ويبنى على صراعات السيطرة والمال فيسود الفوضى في كل مكان.

وتدور احداث الفيلم حول مزارع ذو شخصية قوية يزرع الخوف من حوله وفي يوم يأتي شقيقه وعائلته مما جعله عاز على مدايقتهما وعدم جعلهم يعيشون بسلام.

فيلم Tick, Tick... Boom

هو فيلم موسيقي درامي ويدور حول رجل يدعى جون يحتفل بعيد ميلاده الثلاثين وينتقل الملحن الموسيقي مابين الحب والصداقة وضغوط الحياة في ميدنة نيويورك.

فيلم The Tragedy of Macbeth

هو فيلم من بطولة دينزل واشنطن بالابيض والاسود الامريكي ويدور حول مسرحية ماكبث للكاتب ويليام شيكسبير.

فيلم West Side Story

هو فيلم موسيقي رومانسي مقتبس من مسرحية برودواي التي تحمل نفس الاسم والتي تستند إلى مسرحية ويليام شيكسبير "روميو وجولييت".

وتدور أحداثه حول العصابات التنافسة على الأراضي في الشوارع وعلاقة عاطفيه بين عضو في الجيش وابنة زعيم العصابة وهما يحاولان اخفاء علاقتهما.