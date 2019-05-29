براد بيت بإطلالة كاجوال في فينيسيا.. وهكذا تجاوز حزنه على طلاقه من أنجلينا!

تجاوز النجم "براد بيت" حزنه على طلاقه من زوجته أنجلينا جولي عام 2017، بتسخير طاقته نحو الفن، حيث أنه كان يعمل على النحت مع الفنان توماس هاوسيجو.

وبعد مرور عامين، أثبت براد أن صداقته مع توماس ما زالت قوية، حيث خرجا سويًا لزيارة معرض بينالي الفني في مدينة فينيسيا في إيطاليا، أمس الثلاثاء.

وبإطلالته الكاجيوال تجوّل براد في مدينة فينيسيا متجهّاً نحو تاكسي القوارب ليذهب للمعرض، حيث كان يرتدي بلوزة بنية، مع بنطال أسود، ووضع الجاكيت حول خصره، قبل أن يرتديه في لقطة أخرى.

وإلى جانبه كان توماس التي ظهر بإطلالة بسيطة مريحة أيضاً، ببلوزة كحلية، مطابقاً للون البنطال، كما وضعت جاكيتاً كحلياً فوقهم، بينما تم تصويرهما وهما يسيران مع امرأة على ما يبدو أنها المرشدة السياحية في المعرض.

وصرّح مصدر قريب من براد أن الممثل أغلق على نفسه في معرض الفن في لوس أنجلوس عام 2017، لإنشاء تمثال تحت إشراف صديقه توماس، تزامناً مع طلاقه من أنجلينا جولي، حيث كان يقضي ما يقارب 15 يومياً في النحت والإستماع إلى الأغاني الحزينة.

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