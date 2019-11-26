براد بيت برفقة حبيبته المزعومة ذات الأصول عراقية في عرض كانييه ويست! (صور)

رصدت عدسات الباباراتزي النجم الأمريكي "براد بيت" برفقة النجمة ذات الأصول العراقية "عالية شوكت"، بطلة المسلسل التلفزيوني Arrested Development، أكثر من ثلاثة مرات خلال الأشهر الأخيرة، وقد اجتمعا مجددًا لمشاهدة عرض نجم الراب "كانييه ويست".

توجَّه "براد بيت" برفقة صديقته "عالية شوكت" لمشاهدة عرض أوبرا نبوخذنصعر في مسرح Hollywood Bowl، جيث جلس "براد" متقدمًا "عالية" بصف واحد إلى الأمام إلى جانب سيدة حسناء، بينما جلست وراءه تنظر إليه بابتسامة لطيفة.











اختارت "عليا" ارتداء فستان أبيض ماكسي بطبعات مُورَّدة نسَّقته بمعطف طويل أزرق، كما غطَّت شعرها المموَّج بقبعة صغيرة، وانتعلت حذاء أسود كرعاة البقر، حين لم تضع أي مستحضرات تجميل على بشرتها.

من جهة أخرى، اختار "براد" إطلالة كاجوال مُرتديًا تيشيرت أبيض ومعطف أخضر نسَّقه ببنطال جينز أزرق، في حين اعتمر قبعة بنية كرعاة البقر.

ورغم التقارير التي تفيد وجود علاقة رومانسية تجمع "عالية" (30 عامًا) و"براد" (55 عامًا)، إلَّا أن مصدر مطلع أفاد أنهما مجرد صديقين لا أكثر.

وبالعودة لعام 2017، كشفت "شوكت" أنها ثنائية الجنس، إذ أشارت خلال إحدى المقابلات أنها نشأت مكتسبة صفات ذكورية، حتى أن والدتها سألتها بعمر الـ10 إذا ما كانت تنجذب إلى النساء أم الرجال، لكنها في ذلك الوقت لم تعرف بماذا تجيب.

وقد شوهد الثنائي لأول مرةً في سبتمبر وهما يخرجان من افتتاح مسرحية a Poem in Los Angeles، وبعد ذلك بشهر شوهدا يشاركان في مسرحية مايك بيربيجليا الفردية الجديدة.

ويشار إلى أن عليا كانت مرتبطة مع مايكل سيرا ثم انتقلت إلى المغني والمنتج جاك أنتونوف، وفي العام الماضي واعدت الدكتور نيري أوكسمان.