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براد بيت سيزيّن واجهة برج خليفة في دبي نهاية الشهر الحالي.. وتعاون جديد مرتقب مع جورج كلوني!

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 06:31
براد بيت
براد بيت

سيظهر النجم العالمي الهوليوودي براد بيت على واجهة مبنى برج خليفة الشهير في دبي وذلك في نهاية الشهر الحالي في 29 سبتمبر.

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وسيكون بيت أحد المشاهير الذين سيضيئون برج خليفة في الساعة 8 مساء ليلة يوم غد وذلك كجزء من شراكته مع أحد الكافيهات الإيطالية المخصصة للقهوة.

وسيكون الظهور الرائع للنجم الهوليوودي الحائز على جائزة الأوسكار هو أول ظهور له في الشرق الأوسط وذلك كسفير عالمي للعلامة التجارية De’Longhi للقهوة.

براد بيت

ولم يكن بيت هو نجم هوليوود الوحيد في الترويج للقهوة في الشرق الأوسط فقد ارتبط اسم النجم جورج كلوني بعلامة Nespresso لسنوات عديدة.

وعلى الصعيد المهني يتعاون النجم براد بيت والنجم جورج كلوني مرة أخرى على شاشات هوليوود بعد غيابهما معاً عقب اصدار سلسلة أفلام Ocean's  بأجزاءه.

وسيدور قصة الفيلم الجديد حول رجلين وحيدين يتم تكليفهما في مهمة صعبة وسيكون في اطار الأكشن والاثارة.

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