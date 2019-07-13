براد بيت مشرق وحيوي من الخارج ومضطرب وحزين من الداخل.. ما السبب؟

ظهر النجم "براد بيت" في برنامج Today مع شريكه في فيلمه الجديد ليوناردو دي كابريو، بالإضافة إلى مخرج الفيلم كوينتين تارانتينو.

وخلال المقابلة، طرح مقدّم البرنامج السؤال التالي "في حياتي القادمة، من منكما يجب أن اعود إليه؟"، فأجاب براد: "أنا لا أعرف عنه، لكنني حيوي ومشرق جداً من الخارج، لكنه صديقي" ثم ابتسم.

وخلال وقت لاحق، تحدثا عن كونهما شاركا في مسلسل Growing Pains في بداية حياتهما المهنية، لم يستطع براد أن يتذكر تماماً، على الرغم من قيامه بدور البطولة في حلقتين من المسلسل عام 1987 و 1989.

أما ليوناردو فقد كشف أن دوره استمر لثلاثة وعشرين حلقة في الموسم السابع ما بين عام 1991 و1992.

وعلى صعيد الحياة العاطفية لبراد بيت، فقد عانى في السنوات الماضية من اضطرابات جرّاء انفصاله عن زوجته النجمة انجلينا جولي، ففي خضم إجراءات طلاقه، شارك في مقابلة في برنامج GQ عام 2017، حيث عبّر خلال مقابلته بقوله: "لقد كنت كامرأة إفريقية فقدت أفراد أسرتها"، كما أضاف: "كنت أفرط في النوم، أنا سعيد الآن لأنها أصبحت مجرّد مشكلة وعدّت، فقد كان تحدّي إنسانس بالنسبة لي".

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