براد بيت يصدم جمهوره بقرار اعتزاله الفن.. ما السبب؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام السابقة حول تصريحات النجم الهوليوودي الشهير براد بيت حول اعتزاله للفن من خلال مقابلة صحفية أجراها مؤخرًا.

وأعلن النجم الهوليوودي "براد بيت" خلال مقابلة له بأن أيامه في صناعة الأفلام هي أيام باتت معدودة وهو على وشك اعتزال التمثيل والفن، بالرغم من أنه ما يزال يصوّر فيلمه الجديد الذي سيصدر قريباً

براد بيت يعلن اعتزاله للفن

خلال مقابلة للنجم العالمي مع مجلة GQ البريطانية تحدّث النجم عن حياته المهنية في هوليوود حيث أكّد بأن ايامه في هوليوود ومجال التمثيل باتت معدودة.

وقال النجم البالغ من العمر 58 عاماً: "أنا أعتبر نفسي في المراحل الأخيرة من حياتي المهنية، فأنا من هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون من خلال الفن، فإذا لم أجد ما أستحق أن يقدّم فسوف أبتعد".

واستمرت مسيرة النجم العالمي براد بيت في هوليوود وفي عالم الأفلام ما يقارب الـ 30 عاماً ويعدّ احد أكثر النجوم نجاحًا وشهرة في مجال التمثيل وقدم العديد من الأعمال المميزة ما بين الأكشن والكوميديا، وحائز على جائزة الأوسكار.

براد بيت يعاني نفسياً بعد طلاقه من أنجلينا جولي

أكّد النجم العالمي الشهير بأنه عانى بشكل كبير من الآلام النفسية وذلك بعد طلاقه من النجمة العالمية أنجلينا جولي، حيث أوضح بانه يريد البقاء وحيداً دون أي ارتباط في الوقت الحالي

وبحسب الفنان العالمي فقد استمر هذا الكابوس يلاحقه لمدة 4 أو 5 سنوات، وتحدّث حول أحد هذه الكوابيس التي تراوده، فقال: "الدنيا ظلام وانا في الليل وأنا أسير على الرصيف والأرواح الشريرة تطاردني وتطعنني في ضلوعي".

براد بيت يقاضي أنجلينا جولي

كشفت العديد من المصادر الأخبارية في وقت سابق ان النجم العالمي رفع قضية ضد طليقته انجلينا جولي بتهمة التسبب له بخسائر كبيرة بعد قيامها ببيع مزرعة مشتركة لهما لرجل اعمال روسي دون الرجوع عليه او سؤاله عن رغبته بشرائها وهو ما يسبب له الخسائر خاصة ان الاتفاق بينهما كان ينص على ان يعرض اي طرف منهما على الاخر الشراء في حال رغب بالبيع