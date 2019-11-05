براد بيت يفتقد الأجواء العائلية ويعوّض غياب أطفاله بزيارته لوالديه.. وعناق كبير يجمعهم!

عاد النجم "براد بيت" إلى منزله في مسقط رأسه في سبرينغفيلد في ولاية ميسوري لقضاء وقته مع عائلته والاحتفال بعيد ميلاد شقيقه.

وأمضى براد ما يقارب الثلاث أيام هناك حيث تمتع بوجبات والدته المطبوخة مع أشقائه بدلاً من اختيار تناول الطعام في المطاعم القريبة، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون قد عزف لعائلته على الجيتار في جلساتهم حول النار على الرغم من اعترافه بأنه عازف فظيع.

وشارك بيت في صباح يوم السبت الماضي شقيقه دوغ باحتفاله بعيد ميلاده الثالث والخمسين قبل أن يتوجه برفقة والديه إلى المطار للعودة إلى لوس أنجلوس.

وخلال وقت لاحق التقطت عدسات الكاميرا براد وهو يعانق والديه ويصعد إلى طائرته الخاصة بينما كان يرتدي جاكيت أبيض وقبعة سوداء ونظارات شمسية مطابق لونها للقبعة.

وفي عام 2017 تحدّث براد عن منشأه ومسقط رأسه فقال: "لقد نشأت بحقول الذرة وأسافر أحياناً إلى هناك لرؤية جبال أوزارك المذهلة، كما كان لدينا كهوف رائعة".

ويشار إلى أن براد بيت قد انفصل عن النجمة أنجلينا جولي خلال العام الماضي ولديهم ستة أطفال إلا أنهم كانوا غائبين بشكل ملحوظ خلال احتفالات الهالويين.

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