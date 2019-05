براد بيت وليوناردو دي كابريو كالتوأم في عرض فيلمهما الجديد.. ورسالة مكتوبة إلى الجمهور!

انضم نجما هوليوود الوسيمان "ليوناردو دي كابريو" و "براد بيت" إلى المخرج "كوينتين تارانتينو" في العرض الأول من فيلم Once Upon A Time In Hollywood، وذلك خلال مهرجان كان السينمائي، أمس الثلاثاء.

بدا الممثلان رائعان وهما يتطابقان بالإطلالة، حيث ارتديا بذلة تاكسيدو سوداء، مع قميص أبيض وببيون، وكان الثنائي في حالة معنوية عالية، حيث تلّقى الفيلم إشادة كبيرة من قبل المعجبين، كما شكر المخرج كل من ساهم في إنجاز العمل، حيث قال: "شكراً للممثلين الرائعين، والمنتجين والأستوديو الذي ساعدني في إنتاج هذا الفيلم، والآن عرضناه لأول مرة على الجمهور، فشكراً لهم على المتابعة".

ويحكي الفيلم قصة العصر الذهبي لهوليوود، في الوقت الذي يشهد فيه سلسلة جرائم قتل بشعة على يد عائلة مانسون، بالإضافة إلى قيامهم بعمليات إغتيال.

وخلال العرض، ناشد كوينتين المعجبين بعدم الكشف عن أي شيء قبل الإصدار الرسمي للفيلم، وذلك من خلال رسالة مكتوبة تم نشرها على حسابه الخاص على "تويتر"، حيث قال فيها: "عمل طاقم العمل بأكمله لإنشاء شيء جيد وأصلي، أنا فقط أطلب من كل شخص تجنب الكشف عن أي تفاصيل حول الفيلم، حتى يسمح للآخرين بتجربة مشاهدة الفيلم بنفس الطريقة".

وشمل العرض العديد من النجوم الذين شاركوا في بطولة الفيلم، من آل باتشينو وإيميل هيرش، إلى داكوتا فانينغ ومارجريت كوالي.

