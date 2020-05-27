براد بيت يواعد أكثر النساء المرغوبات في عالم هوليوود.. غمزة ثم وقوع في الحب!

تناقلت وسائل الإعلام الأجنبية أن النجم العالمي "براد بيت" على علاقة مع مقدمة البرامج الأسترالية " رينيه بارغ" التي توددَّت له على السجادة الحمراء في إحدى الحفلات العالمية.

ووفق ما نقله موقع "ميرور"، تواجدت " رينيه بارغ" و"براد بيت" في حفل Screen Actors Guild Awards، وبدا واضحًا التجذاب بينهما حتى أن النجم أشار إلى الكيمياء المذهلة التي جمعتهما ومنحها غمزة على الهواء مباشرة، ويُقال أنها النوع المفضل له.

ويزعم أن "براد" ألمح إلى رغبته بمواعدة " رينيه " حينما تتواجد في مدينة لوس أنجلوس، كما أن أصدقاء "رينيه" أكَّدوا إنجذابها إليه.

وصرَّح مصدر، قائلًا: "لم يكن براد بذلك الانفتاح من قبل على السجادة الحمراء كما كان مع رينيه، وحقيقة حديثه المطوَّل معها دليل على إعجابه بها".

ويجدر الإشارة إلى وجود أصدقاء مشتركين بين "رينيه" و"براد"، وقد التقيا معًا عدة مرات بعد الحفل.

وقبل "براد بيت"، زعمت تقارير أن هنالك علاقة جممعت " رينيه"، التي تعتبر أكثر النساء المرغوبات في عالم هوليوود، بالممثل الأمريكي الشهير "توم كروز" عام 2018، لكنها نفت الشائعات خلال ظهورها في برنامج The Kyle and Jackie O Show، وقالت: "لقج حظينا بعدة لقاءات رائعة على السجادة الحمراء في باريس، ومن ثم يظهر مقال من العدم".

يذكر أن اسم "براد بيت" ارتبط بالعديد من الشخصيات العالمية من انفصاله عن زوجته الممثلة الحسناء "أنجلينا جولي" أمثال؛ "تشارليز ثيرون"، "جينيفر أنيستون"، "مارغوت روبي"، وغيرهن.