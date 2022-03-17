براين كوكس نادم على سخريته من جوني ديب.. ويعترف "لقد كنت قاسياً"

تحدّث النجم الهوليوودي العالمي براين كوكس حول سخريته من النجم الأمريكي جوني ديب وذلك في مذكراته التي نُشرت مؤخراً والتي وصف فيها جوني بأنه مبالغ فيه.

وكان براين قد كتب عن جوني ديب في مذكراته: "إنه أنيق رغم أنني متأكد أنه مبالغ فيه للغاية، كما أن هناك مبالغة كبيرة في تقديره".

وأضاف براين في كتابه: "دعونا نواجه الأمر فإذا صادفت بأن لديك مثل هذه الشخصية ووجهًا شاحبًا مثل شخصية Scissorhands سوني تيد، فليس عليك فعل شيء في الحقيقة، وهو لم يفعل أي شيء بل قدَّم القليل".

كما أكّد بريان أن دور الحاكم سوان في قراصنة الكاريبي عرض عليه لكنه رفض ذلك، فقال: "كان من الممكن أن أفعل ذلك من أجل المال لكن لو فعلت ذلك لفقدت كل الأعمال الرائعة التي قدمتها".

ويبدو واضحاً أن براين ندم عن سخريته من جوني ديب في مذكّراته حيث أعرب عن ذلك من خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً، وقد أعرب عن أسفه الشديد لوصف جوني ديب بذلك.

وقال براين في المقابلة: "كان هذا ما حدث ولقد ندمت عليه نوعاً ما لأنني لست قاسياً في العادة، لقد كان مجرّد مزحة صغيرة لكن زادت عن حدتها".

وتابع براين: "أنا نادم لأنني كنت قاسياً عليه لأنني وصفته بالمبالغ به".