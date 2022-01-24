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جوني ديب يتجّه للسينما في فرنسا بعد مقاطعة هوليوود له

منشور 24 كانون الثّاني / يناير 2022 - 07:44
جوني ديب
جوني ديب

ابتعد النجم العالمي جوني ديب عن الوسط الهوليوودي بعدما قاطعته شركات الانتاج عقب اتهامات اساءته لزوجته النجمة "آمبر هيرد" ومعارك المحاكم التي بينهما.

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أول دور لجوني ديب بعد مقاطعة شركات الانتاج في هوليوود له

اتجّه النجم الهوليوودي  للتصوير في فرنسا بعد حملات المقاطعة عقب قضية اساءته لزوجته، وسيلعب الفنان العالمي  دور الملك الفرنسي لويس الخامس عشر في فيلم تاريخي.

وسيشاركه بطولة الفيلم النجمة الفرنسية مايوين والتي تقوم أيضاً بإخراج الفيلم، حيث ستجسّد دور مدام دو باري وهي زوجة الملك التي قطع رأسها خلال الثورة الفرنسية.

وسيبدأ تصوير الفيلم في الثامن من يوليو المقبل في باريس كما ستكون هناك العديد من المشاهد المقرر تصويرها في قصرفرساي.

جوني ديب_ الصورة من حسابه على إنستجرام

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طرد جوني ديب من فيلم  "Fantastic Beasts"

كان النجم العالمي الشهير قد تعرّض للطرد من قبل شركات كبيرة في هوليوود بعد ان رفضت المحكمة العليا قضية التشهير التي أقامها ضد الصحيفة عندما وصفته بأنه "ضارب نساء".

وأصبح الفنان العالمي شخصية غير مرغوب فيها في هوليوود من قبل شركات الانتاج حيث تم طرده من فيلم  "Fantastic Beasts".

جوني ديب يكرّم في اوروبا

لم يشارك النجم جوني ديب في أي عمل جديد  بعد تصوير فيلم  "ميناماتا" عام 2020 ومع ذلك فهو شخصية مشهورة في أوروبا والعالم حيث كُرّم في العديد من المهرجانات منها سان سيباستيان في اسبانيا.

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