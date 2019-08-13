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بريانكا شوبرا توصف بالمنافقة بسبب تغريدة.. وتتعرض للإذلال عبر موقع "تويتر"! (فيديو)

منشور 13 آب / أغسطس 2019 - 12:08
بريانكا شوبرا
بريانكا شوبرا

اتهمت الممثلة البوليوودية "بريانكا شوبرا" بتشجيع الحرب خلال مؤتمر عُقِدَ في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس، بعد نشرها تغريدة تدعم فيها الجيش الهندي في أوج التوترات المتصاعدة بينه وبين باكستان,

خلال المؤتمر، وقفت امرأة باكستانية أمريكية تُدعى "عائشة ماليك" ووجهت كلامها إلى "بريانكا شوبرا"، وقالت بصوت مسموع: "من الصعب سماعك تتحدثين عن الإنسانية، وأنت تشجعين الحرب بين باكستان والهند، أدرك أنك منافقة"، فقد كتبت "شوبرا" في تغريدتها: "تعيش الهند"، مُرفقةً إياها بهاشتاغ "القوات الهندية المسلحة".

وتابعت "عائشة" كلامها معللَّة إطلاقها لقب منافقة على النجمة، وقالت: "بصفتك سفيرة النوايا الحسنة لليونسيف وتشحعين الحرب النووية ضد باكستان، لا يوجد فائز هنا".

وعلى الفور، حاول رجال الأمن سحب الميكروفون من يد  السيدة، لترد "بريانكا" عليها: ""لدى العديد من الأصدقاء من باكستان وأنا من الهند.. الحرب ليست شيئًا مغرمة به ولكني وطنية، لذا فأنا آسفة إذا آذيت مشاعر الناس الذين يحبونني".

وتابعت: "لكني أعتقد أن لدينا جميعًا أرضية مشتركة نوعًا ما، التي يجب علينا السير فيها، مثلك تمامًا"، وأضافت "يا فتاة، لا تصرخي، نحن جميعًا هنا من أجل الحب، لا تصرخي، لا تحرجي نفسك، كلنا نتشارك أرضية مشتركة، لكن شكرًا لك على حماسك وسؤالك وصوتك."

ووصفت "عائشة" رد "شوبرا" لاحقًا بـ"المثير للضحك"، وأظهرتها بطريقة سيئة عبر موقع "تويتر".

 

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كلمات دالة:بريانكا شوبراحربالهندباكستانمشاهير هوليوودمشاهير بوليوود

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