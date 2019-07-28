بريانكا شوبرا بملابس بحر غريبة.. قُفّازات مع البكيني!

نشرت النجمة الهوليوودية البوليوودية "بريانكا شوبرا" لقطات من رحلتها الأخيرة لميامي عبرحسابها الخاص على إنستغرام أمس السبت، بعد عودتها إلى نيويورك، حيث قضت عطلتها القصيرة بصحبة زوجها "نيك جوناس"، بالإضافة إلى مجموعة من أصدقائهما.

وتضمنت الصور، لقطة لبريانكا وهي ترتدي ملابس البحر المُلوّنة بتوب وتنورة مُتطابقين وجريئين في الآن نفسه.

ويبدو أن بريانكا قضت عطلتها على متن يخت صغير، فظهرت في الصورة وهي تضع نظارة شمسية، وتمسك شعرها الذي يتطاير في الهواء، كما تواجدت في لقطة أخرى وهي في حضن زوجها نيك، وقد ارتدت توب زهري، نسّقته مع تنورة مطابقة، كما أضافت عُنصرًا غريبًا لإطلالتها، ألا وهو قُفّازاتٍ طويلة مُطابقة للون إطلالتها البحرية.

وخلال وقت سابق، احتفلت بريانكا بعيد ميلادها السابع والثلاثين، حيث شارك نيك مجموعة من الصور لزوجته في حفل زفاف شقيقه جو في باريس، وعلّق بجانب الصور: "أنت ضوء عالمي، وقلبي كله، أحبك يا عزيزتي، عيد ميلاد سعيد".

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