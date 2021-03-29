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بريانكا شوبرا ونيك جوناس يحتفلان بالهولي.. ووالدا الأخير ملطخان بالألوان

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 07:47
بريانكا شوبرا ونيك جوناس
بريانكا شوبرا ونيك جوناس

احتفلت النجمة البوليوودية بريانكا شوبرا وزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس بمهرجان الهولي للألوان، وهو المهرجان الشعبي الهندوسي الذي يحتفل فيه أصحاب هذه الديانة بقدوم الربيع.
انضم إلى الاحتفال الصغير كل من والدي نيك جوناس (28 عامًا)، حيث نشرت بريانكا شوبرا صورة تجمعها بزوجها ووالديه وهم مغطون بالألوان عبر حسابها على "إنستغرام"، رغم أن الاحتفال في العادة يضم مجموعة ضخمة من الأفراد.


وأرفقت شوبرا الصور بتعليق، جاء فيه: "هولي، هو المهرجان المفضل لدي، أتمنى أن نحتفل به مع أحبائنا، لكن في منازلنا".
واستعرضت شوبرا استعداداتها للحفل، من الأطباق التي تحوي الرمال الملونة، إلى مسدس اللعبة الذي أمسكته في يديها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NICK JONɅS (@nickjonas)

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