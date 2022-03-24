بريتني سبيرز تثير جدل كبير بتصريحاتها حول بيت ديفيدسون.. وحذف منشورها بعد الهجوم عليها

أثارت مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تعليق على فيديو أهانت من خلاله النجم الشاب "بيت ديفيدسون".

وأعادت النجمة البالغة من العمر 40 عاماً نشر مقطع فيديو مضحك للنجمين بيت ديفيدسون وسكوت ديسك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

واعترفت بريتني أنها لا تعرف أيًّا من بيت ديفيدسون وسكوت ديسك، حيث قالت: "لا يوجد لديّ فكرة من هؤلاء الأشخاص في الفيديو لكن هذا الفيديو جعلني أضحك بشدة".

وتعرّضت الفنانة العالمية لهجوم شديد بسبب اعترافها بعدم معرفة بيت ديفيدسون وهو نجم برنامج "The Saturday Night" وحبيب نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان حالياً حيث تصدر حديث الصحافة والسوشال ميديا بالفترة الاخيرة بسبب هذه العلاقة، وسكوت ديسك وهو نجم التلفزيون الواقع وحبيب كورتني كارداشيان سابقاً، حيث تم قررت حذف المنشور بعد ساعات من مشاركته.

وظهر بيت ديفيدسون في الفيديو المضحك وهو يقوم بتصوير نفسه على الأريكة بينما كان سكوت يأخذ غفوة بجانبه وهما يشاهدان فيلماً وعلّق بيت: "ليلة بويز جامحة".

ولاقى الفيديو إعجاب كبير من قبل المتابعين الذين تحدّثوا عن صداقة بيت ديفيدسون وسكوت ديسك الجديدة وعلّقوا عليها: "من المحتمل أنهم سيقدمان برنامج تلفزيوني مضحك".