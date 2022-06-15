بريتني سبيرز تشتم شقيقها.. وتفضح معاملة عائلتها لها

لم تتراجع النجمة الأمريكية بريتني سبيرو عن إهانة شقيقها وعائلتها، بسبب الطريقة التي عاملوها بها من قبل؛ وذلك بعد حصولها على حريتها.

زعم شقيق بريتني سبيرز الأكبر، بريان سبيرز، في منشور شاركه عبر حسابه على إنستغرام أنه دُعِيَ إلى حفل زفاف شقيقته من زوجها سام أصغري، لكنه لم يتمكن من الحضور بسبب تزامن الحفل مع يوم تخرج ابنته في الصف الخامس.

ومع ذلك، يبدو أن أحدث بيان نشرته مغنية البوب عبر حسابها على إنستغرام يشير إلى أنه بالتأكيد لم يكن مدرجًا في قائمة الضيوف لأنها كتبت "عليك اللعنة بريان".





استغرقت بريتني وقتًا طويلة لكتابة منشور تصف فيه طريقة معاملة عائلتها لها خلال فترة الوصاية التي استمرت 13 عامًا وادعت أنهم لا يريدون إنهاء ذلك، وأوضحت أنها سلبت سعادتها منهم بنسفها بعدما شاهدت فيديو حفل زفافها.

ثم تابعت لتقول كيفأنها لم تكن بحاجة إلى شرب الكحول للاستمتاع، لكن أوضحت أنها لم رغبت في ذلك لم يكن بمقدروها بسبب إجبار عائلتها لها بإجراء اختبارات تعاطي المخدرات ثلاث مرات أسبوعيًا.

وعلَّقت بريتني على مقابلة أجراها شقيقها ليتحدث عن صحتها، قائلة: "لا أحد منكم أراد أن تنتهي [الوصاية] لأنكم أحببتم جميعًا إخباري بما أفعله ومعاملتي وكأنني لا شيء على الإطلاق.. لم تتم دعوتك أبدًا إلى حفل زفافي ، فلماذا تتحدث حتى؟ هل تعتقد بصدق أنني أريد تواجد أخي الذي منعني من المشروب لمدة 4 سنوات".

وأضافت: "اللعنة عليك... أعلم أنك من دمي ونعم دماؤنا تجري في العروق لكن لا أحد من أفراد عائلتي سيفعل ما فعلتوه يا رفاق بي"

واختتمت بقولها: "أعجبتني منشورك يا أخي! يوم استقلال بريتني سعيد !!! تهانينا بريت بريت".