بريتني سبيرز تصف نفسها بـ"البطة القبيحة".. وانعدام ثقتها سببه غُرَّة!

قد تعتبر النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" رمزًا من رموز الإغراء والجاذبية على هذا الكوكب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تعاني من مشاكل في الثقة بالنفس وانعدام الأمان.
شاركت "بريتني سبيرز" (39 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورًا لها يوم الإثنين الماضي لكنها تطرَّقت للحديث بمنتهى الصراحة حول شكوكها الذاتية التي تعاني منها، إذ اعتقد متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 24.3 مليون شخص أنها لا بد أن تكون مليئة بالثقة بالنفس، لكن الحالة لم تكن كذلك بالنسبة لها حتى منذ سن مبكرة.
I know I need bangs 😜😜 !!!!! Who would have thought bangs could make you look waaaaay younger ?!?! I stopped having bangs in the 3rd grade and I remember like it was yesterday .... it was such a big deal to expose my forehead …. only pretty people in the south could do that and I never felt pretty enough to pull it off. All the beauty pageant girls did it but I never felt beauty pageants were my thing … I had bad teeth and felt like an ugly duckling. I met with a modeling agency but I wasn’t pretty enough so I went home and said, "maybe I can be like the older girls and show my forehead" !!!! I did and it looked sooooo bad but I thought I was gorgeous 🤣 !!!! I think I knew it didn’t look good but I did it because I thought it made me cool .... and I’ve pretty much had it like that ever since !!!! People choose different ways to protect themselves …. when I pull my bangs in front of my head I feel like I’m protected ... almost like I’m in 3rd grade again ⭐️💖🌸 !!!
نشرت "بريتني" صورة مقربة لوجهها الجذاب مبرزةً عينيها بكحل عينين غامق، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان وأسدلت غرَّتها بطريقة جذابة، في حين لم تحاول الابتسام وأبقت ملامحها جدية دليلًا على جدية كلامها، وكتبت: "كنت أعلم أني بحاجة لغرَّة، من يعتقد أن الغرة تجعلك تبدو أصغر عمرًا؟".
وتابعت مستذكرةً موقفًا يطاردها منذ الطفولة: "توقفت عن اعتماد الغرة كتسريحة شعر منذ الصف الثالث، واتذكر تلك الواقعة كأنها الأمس، لقد كان من الصعب كشف جبهتي، فالناس الجميلون فقط من الجنوب يمكنهم الظهور بذلك المظهر، لم أشعر أنه الوقت المناسب لرفعها، فجميع الفتيات المشاركات بمسابقة ملكة الجمال يفعلن ذلك، لذلك لم أحس أني ملكة جمال لاتخاذ هذه الخطوة؛ فقد كان لدي أسنان سيئة وشعرت أني بطة قبيحة".
وكشفت "بريتني" أنها اكتسبت الثقة من تسريحتها الشهيرة بعد رفضها من وكالة عرض الأزياء، وأضافت أنها أصيبت بالإحباط ما أدى إلى تخليها عن تسريحة الغرة والكشف عن جبهتها: "شعرت أنها لا تبدو جيدة لكنني فعلت ذلك لأنني اعتقدت أنها جعلتني رائعة، ومنذ ذلك الحين أشعر أني جميلة."
وتابعت: "يختار الناس طرقًا مختلفة لحماية أنفسهم، فحينما أسدل غرتي أشعر أنني محمي، تقريبًا كما لو كنت في الصف الثالث مرة أخرى".
وعلى الفور، انهالت التعليقات المشجّعة، فكتب أحدهم: "رائعة مع غرة وبدونها".
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