بريتني سبيرز تصف نفسها بـ"البطة القبيحة".. وانعدام ثقتها سببه غُرَّة!

قد تعتبر النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" رمزًا من رموز الإغراء والجاذبية على هذا الكوكب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنها لا تعاني من مشاكل في الثقة بالنفس وانعدام الأمان.

شاركت "بريتني سبيرز" (39 عامًا) متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورًا لها يوم الإثنين الماضي لكنها تطرَّقت للحديث بمنتهى الصراحة حول شكوكها الذاتية التي تعاني منها، إذ اعتقد متابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 24.3 مليون شخص أنها لا بد أن تكون مليئة بالثقة بالنفس، لكن الحالة لم تكن كذلك بالنسبة لها حتى منذ سن مبكرة.



نشرت "بريتني" صورة مقربة لوجهها الجذاب مبرزةً عينيها بكحل عينين غامق، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان وأسدلت غرَّتها بطريقة جذابة، في حين لم تحاول الابتسام وأبقت ملامحها جدية دليلًا على جدية كلامها، وكتبت: "كنت أعلم أني بحاجة لغرَّة، من يعتقد أن الغرة تجعلك تبدو أصغر عمرًا؟".

وتابعت مستذكرةً موقفًا يطاردها منذ الطفولة: "توقفت عن اعتماد الغرة كتسريحة شعر منذ الصف الثالث، واتذكر تلك الواقعة كأنها الأمس، لقد كان من الصعب كشف جبهتي، فالناس الجميلون فقط من الجنوب يمكنهم الظهور بذلك المظهر، لم أشعر أنه الوقت المناسب لرفعها، فجميع الفتيات المشاركات بمسابقة ملكة الجمال يفعلن ذلك، لذلك لم أحس أني ملكة جمال لاتخاذ هذه الخطوة؛ فقد كان لدي أسنان سيئة وشعرت أني بطة قبيحة".



وكشفت "بريتني" أنها اكتسبت الثقة من تسريحتها الشهيرة بعد رفضها من وكالة عرض الأزياء، وأضافت أنها أصيبت بالإحباط ما أدى إلى تخليها عن تسريحة الغرة والكشف عن جبهتها: "شعرت أنها لا تبدو جيدة لكنني فعلت ذلك لأنني اعتقدت أنها جعلتني رائعة، ومنذ ذلك الحين أشعر أني جميلة."

وتابعت: "يختار الناس طرقًا مختلفة لحماية أنفسهم، فحينما أسدل غرتي أشعر أنني محمي، تقريبًا كما لو كنت في الصف الثالث مرة أخرى".

وعلى الفور، انهالت التعليقات المشجّعة، فكتب أحدهم: "رائعة مع غرة وبدونها".

