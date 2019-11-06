بريتني سبيرز تمارس الرياضة بالبكيني.. وتصرّح "أعالج مشاكل احترام الذات لديّ هكذا"

مرّت النجمة "بريتني سبيرز" بمشاكل صحية ونفسية أدّت إلى تدهور صحتها وزيادة وزنها إلا أنها الآن تفعل كل ما يلزم للبقاء قوية وصحية قدر ما يمكن.

شاركت النجمة مقطع فيديو مع معجبيها البالغ عددهم 23 مليون أمس الثلاثاء وهي في الفناء الخلفي لمنزلها برفقة مساعدها مدرّب الرياضة حيث كانت تقوم ببعض التمارين الرياضية.

وظهرت بريتني في الفيديو وهي ترتدي بيكيني باللون الأزرق الفاتح بينما كان مدرّبها يرفعها للأعلى بقدميه وفي لقطة أخرى كانت بريتني تقوم بالغوص في حمام السباحة.

وكشفت النجمة البالغة من العمر 37 عاماً بأن أغلب المواقف السيئة التي تعرّضت لها هي بسبب مشاكل احترام الذات فقالت: "لغة الجسد هي كل شيء، فالطريقة التي تتحدث بها مع نفسك وتتحمل نفسك يمكن أن تؤثر على مزاجك".

وأضافت على قولها: "لديّ مشاكل تتعلق باحترام الذات لذا أريكم هذه الأشياء التي تساعدني يومياً على أن أكون أقوى وأكثر متعة أثناء القيام بذلك، فأنا لست معتادة على شعور عندما يكون ظهري متجه نحو الأعلى".

وخلال وقت سابق عانت النجمة من الكثير من الضغوط والاستغلال في حياتها حيث من خلال فيلم وثائقي بُثّ على القناة الخامسة تناول فيه أكثر اللحظات والمواقف إثارة للقلق في حياتها.

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