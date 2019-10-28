بريتني سبيرز تمارس اليوغا بالبكيني في الهواء الطلق وتعلّق "بكيني في أكتوبر.. فقط في لوس أنجلوس"

بعد مرورها بسنة صعبة من علاجها من الإكتئاب إلى معاناة والدها مع مشاكل صحية، قررت النجمة "بريتني سبيرز" الابتعاد عن الأضواء وأخذ استراحة من العمل حيث ألغت العديد من الالتزامات المتعلقة بإقامتها في لاس فيغاس.

ونشرت بريتني أمس الأحد عبر حسابها الخاص على إنستغرام جلسة تمارين رياضية تقوم بها في الواء الطلق مع حبيبها ومدرّبها سام أصغري حيث كانت تقوم بحركات اليوغا والجمباز.

وبالرغم من أن الأجواء خريفية مائلة للبرودة إلا أن بريتني كانت ترتدي بكيني باللون الأزرق السماوي أثناء قيامها بالتمارين بينما كان حبيبها يرتدي بنطال وبلوزة سوداء، وقامت ببعض حركات الجمباز كالوقوف على يديها والارتفاع بالهواء بمساعدة سام وعلّقت على االصورة: "فقط في لوس أنجلوس يمكنك ارتداء بكيني في أكتوبر، إنه شيء جميل جداً، وأنا لأول مرة أصعد وأنزل على السلالم".

وأشارت في ذلك التعليق إلى الحركة التي قامت بها مع حبيبها سام وهي تصعد وتنزل على االسلالم على يديها بينما كان هو يحمل قدميها.

ويشار إلى ان سام هو صديق بريتني منذ ما يقارب الثلاث أعوام حيث تقابلا في فيديو موسيقي عام 2016، ومنذ ذلك الوقت لا يفارقان بعضهما حيث كان هو الداعم لها في مواجهتها لمشاكلها النفسية، كما تواجدا في رحلة رومانسية وممتعة مؤخراً في هاواي.

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