بريتني سبيرز طلبت النجدة.. ووالدتها تتحدث بطريقة غامضة

تحدثت والدة المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، لين سبيرز، عن رعاية ابنتها والمشاعر المختلطة التي تشعر بها حيال ذلك.

خلال مقابلة مع الصحفيين رونان فارو وجيا تولينتينو لصحيفة نيويوركر، قالت لين إن بريتني سبيرز اتصلت ذات مرة برقم النجدة للإبلاغ عن تعرضها لسوء المعاملة من خلال الوصاية، وأكِّد ذلك من خلال تطبيق قانون مقاطعة فينتورا بالإضافة إلى صديق مقرب.

وصرَّحت لين قائلة: "لدي مشاعر مختلطة حول كل شيء.. لا أعرف ماذا أفكر، إنه ألم وقلق كبير".

وكتب الصحفيان أن لين تحدثت بصوت خافت ورفضت إعطاء إجابات مفصلة عن القضية.

وقد اعتذرت لين أيضًا للصحفيين قائلة إنها قد تضطر إلى إنهاء المكالمة إذا دخل أحد أفراد العائلة إلى الغرفة، وقالت: "أنا بخير، أنا جيدة في التشتيت.