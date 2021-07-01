بعد محاولة خروجها عن حكم الوصاية.. بريتني سبيرز تخطط للزواج من حبيبها سام أصغري!

قررت النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" تقوية علاقتها الرومانسية مع حبيبها سام أصغري والانتقال للمرحلة الثانية فيها.

وكشفت مصادر مقربة عن رغبة "بريتني سبيرز" في تكبير عائلتها وتنميتها حيث أنها تخطط هي وحبيبها سام الزواج وإنجاب الأطفال في المستقبل القريب.

ويأتي هذا الخبر بعد أن أدلت النجمة البالغة من العمر 39 عامًا بشهادتها في محكمة الوصاية الأسبوع الماضي حيث حاولت الخروج من وصاية والدها المالية والشخصية.

وزعمت "بريتني" في المحكمة بأن والدها والوصيين عليها أجبروها على وضع موانع الحمل والتوقّف عن انجاب المزيد من الأطفال والزواج مرة أخرى.

وأكّد مصدر قريب منهما: "إن سام أصغري مستعدّ للزواج وإنجاب الأطفال من بريتني وهي جادة بشأن هذه العلاقة وهي تريد أن تأخذ خطوة تالية وأن تعيش حياة كاملة معه".

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