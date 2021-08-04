بريتني سبيرز عارية في صورة على "انستغرام".. والمتابعون قلقون على صحتها النفسية!

رفعت النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" دعوى قضائية ضد والدها "جيمي"، حيث طالبت بإنهاء حكم الوصاية من والدها بعد 13 عامًا من الوصاية عليها والتحكّم بها.

وكسرت "بريتني" حاجز صمتها في محكمة الوصاية حيث وصفت والدها بأنه كان يتحّكم بها وفي حياتها الخاصة، بالإضافة إلى ثروتها وممتلكاتها التي تبلغ 60 مليون دولار.

واستمرت "بريتني" في إثارة الجدل حيث نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي عارية تمامًا في الجزء الأعلى من جسدها.

وشاركت المغنية مقطع لها وهي تحدق إلى الكاميرا بينما كانت تغطي صدرها العاري بيديها وترتدي شورت من الجينز، يوم الجمعة الماضية.

وبالرغم من أن العديد من المتابعين أشادوا بالصورة الشخصية لشعورها بالحرية من جديد، إلا أنهم ما لبثوا أن أبدوا قلقهم عليها، حيث قالت أحدهم: "هناك شيء مريب يحدث"، وأضاف آخر: "نعيش اليوم الذي تنتهي فيه الوصاية ويمكن لبريتني إخبارنا بحقيقة ما يجري".

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