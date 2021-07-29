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بريتني سبيرز حاربت وصاية والدها بصمت.. لكن لا حياة لمن تنادي!

منشور 29 تمّوز / يوليو 2021 - 05:46
بريتني سبيرز
بريتني سبيرز

قدّمت النجمة بريتني سبيرز تقارير عديدة حول محاربتها وصاية والدها جيمي سبيرز وفريقه الذين كانوا يتحكمون بها طوال السنوات السابقة.

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وكشفت التقارير المقدمة للمحكمة بأن بريتني بذلت جهود كبيرة وبشكل صامت لمحاربة الوصاية لسنوات لكنها لم تكن تشهد أي تغيير وذلك بحسب سجلات المحكمة السرية.

بريتني سبيرز

ووضحت الوثائق المقدمة في المحكمة الجهود المبذولة بالإضافة إلى مدى السيطرة عليها حيث كانوا يتحكمون في الشخص الذي تواعده إلى لون خزائن المطبخ الخاصة بها.

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وصرّحت في التقرير الذي قدّمته: "أنا أشعر بأن الوصاية أصبحت أداة قمعية ويتم السيطرة علي من خلالها"، لأن والدها كان لديه سيطرة كبيرة على حياتها اليومية.

وأشار التحقيق أيضاً إلى أفكار النجمة بريتني حول الوصاية عليها، فقالت: "لقد سئمت من استغلالين فانا أعمل وأكسب المال ولكن كل من حولي على جدول الرواتب".

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