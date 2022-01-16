بريتني سبيرز مُتهمة بحبس شقيقتها وتهديدها بالقتل.. إليك التفاصيل

تعرّضت النجمة بريتني سبيرز لهجوم حاد من شقيقتها بعد اتهامها بحبسها في الغرفة وتهديدها بالقتل واتهماها باستغلالها من أجل ترويج كتابها.

تفاصيل الواقعة المثيرة للجدل

اتهمت الفنانة العالمية شقيقتها بالكذب والادّعاء وذلك بعد تصريحات الأخيرة حول كتابها ومذكراتها الذاتية "أشياء كان ينبغي عليّ قولها".

وكشفت في هذه المذّكرات الكثير من الأسرارالصادمة حول سلوك بريتني سبيرز الغريب والمضطرب وغير المتوقع، كما ذكرت جيمي لين شقيقة بريتني بأن النجمة العالمية تهجّمت عليها وحبستها في الغرفة وهددتها بالقتل من خلال رفع السكين عليها

ردّ بريتني سبيرز على هذه الاتهامات

من جانبها نفت النجمة العالمية هذه الاتهامات الموجّهة إليها وكتبت في منشور لها عبر حسابها الخاص على موقع "انستغرام": "أنا لم أكن بجوارك مطلقاً وانا أحمل السكين، وهذه أكاذيب مجنونة وانت تحاولين الاستفادة من معاناتي من أجل الترويج لمذّكراتك"

وأكّدت بريتني بأن شقيقتها لم تكن معها طوال الـ 15 عام الماضية فكيف تتحدث عن سلوكها"، وقامت النجمة العالمية بالغاء متابعة شقيقتها عبر انستغرام بعد هذه الاتهامات



بريتني سبيرز وحكم الوصاية

حصلت النجمة العالمية على حكم الخلاص من وصاية والدها جيمي سبيرز والذي كان يتحكّم بها وبثروتها طوال الـ 13 عام الماضية، حيث كشفت بريتني خلالها عن تعرّضها للاستغلال والأذى من أفراد عائلتها، واحتفلت سبيرز بحصولها على الحرية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي معبرة عن سعادتها البالغة بعد الخلاص من سيطرة والدها عليها