بريتني سبيرز وحبيبها الإيراني يقفزان في المحيط.. "شعرت أنها رحلة صغيرة إلى الجنة"

تتواجد النجمة الأمريكية "بريتني سبيرز" برفقة حبيبها الإيراني "سام أصغري" في إجازة شاطئة في هواواي.

شاركت نجمة البوب ​​فيديو ممنتج مدته 53 ثانية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث تظهر هي و"سام أصغري" يسيران إلى جانب بعضهما البعض في طريق ضيق عبر تلال شاسعة مؤدية إلى المحيط الجميل.

أمسك "سام" بيد "بريتني" وهم يشقون طريقهم إلى حافة الجرف، ولم تبدو الأخيرة خائفة على الإطلاق وقررت أن تقوم بالقفزة أولاً.

قفزت "بريتني" من الجرف بنفسها، لكنها لم تخلع ملابسها قبل أن ترمي نفسها في مياه المحيط، لكن حبيبها الوسيم خلع قميصه بعد قفزة مباشرة وراءها.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، صعدت "بريتني" و"سام" على متن طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الـ39 مبكرًا، ونشرت لهما صورة أمام الطائرة، وعلقت عليها: "شعرت وكأنها رحلة صغيرة إلى الجنة للاحتفال بعيد ميلاد مبكر".

من الواضح أن الاثنين يستمتعان بوقتهما في جزيرة ماوي لالتقاط عدة صور سيلفي بقمصان هاواي ونظارات Ray-Ban Aviator الشمسية.

وأعرب معجبوها عن سعادتهم لرؤيتها تحظى ببعض المرح خارج أسوار منزله، فعلَّق أحدهم: "ملكة إنفاق أموالها التي تستحقها"، وكتب آخر "نعم، بريتني اشعري بالسعادة".

تأتي رحلة بريتني قبل عيد ميلادها وسط معركة قضائية عنيفة مع والدها "جيمي سبيرز"، حيث تحاول تجريد والدتها من سلطته في الوصاية عليها، فهي تعتقد أنه اتخذ قرارات سيئة بشأن أموالها، وتتطالب أن يعيد لها 300 ألف دولار أنفقها على مدير أعمال عندما لم تكن تعمل حتى.

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