بسبب حذاء.. بريتني سبيرز تواجه هجومًا حادًا من معجبيها

منذ فترة وبعد تجاوزها محنتها النفسية، أصبحت بريتني نشطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر الكثير من الصور ومقاطع الفيديو، وفي حين أنها عادة ما تحصل على دعم معجبيها، إلا أنها أثارت غضبهم مؤخرًا.

فوفق مجلة "بيدج سيكس"، تلقت بريتني هجومًا شديدًا من معجبيها بعد نشرها صورة على إنستغرام لحذاء باهظ من العلامة الفاخرة كريستيان لوبوتان، والذي بلغت تكلفته 6 آلاف دولار.

علقت بريتني على الصورة وقالت: "اشتريت أول حذاء لي من كريستيان لوبوتان من جلد الثعبان منذ 4 أعوام.. ملحوظة: لم أرتديه من قبل".

سرعان ما أثارت بريتني غضب الكثيرين من معجبيها، الذين وبخوها بسبب تفاخرها، إذ قال أحد المستخدمين: "بريتني، لا أعتقد أنه عليكِ نشر ما تدفعينه في شراء ممتلكاتك، إنه لأمر رائع أن لديكِ الامكانية، ولكن ما تفعلينه قد يجرح أولئك الذين يكافحون يوميًا لجني المال".

بالإضافة إلى ذلك، علق مستخدم آخر وقال: "اعرضي الحذاء للبيع في مزاد وتبرعي بقيمته للأعمال الخيرية"، بينما قال آخر: "بريتني، أنتِ ملكتي، ولكن من فضلك لا ترتدي جلود الحيوانات".

ومع انتشار الكثير من الانتقادات، تدخل بعض المعجبين للدفاع عن نجمتهم المفضلة، حيث قال أحدهم: "فلتريهم أنه بإمكانك شراء ما تريدين وقتما تشائين، إنه مالك عزيزتي"، كما علق آخر: "منذ متى ويتعين على المشاهير تبرير مشترياتهم".

هذا ولم تكشف المجلة عن أي رد لبريتني عما تلقته من انتقادات، ولكن يبدو أنها لا تنوي التوقف عن اثارة الجدل.

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