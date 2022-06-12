بسبب مشاهده المثلية..السعودية تمنع عرض فيلم Lightyear

قررت العديد من الدول العربية منع عرض فيلم "Lightyear"، من إنتاج استديوهات " بيكسار" للرسوم المتحركة وشركة "والت ديزني" الأمريكية، في دور السينما خاصتها؛ لاحتوائه على مشاهد مثلية وشخصيتين مثليتين.



حرصت السعودية ومصر وعدد من دول الخليج، بالإضافة إلى الصين، حظر عرض فيلم Lightyear ومنع تداوله في دور السينما، بسبب الشخصيات المثلية التي ظهرت في مشاهده صراحة، إضافة إلى مشهد القبلة التي جمعت بين شخصيتين من نفس الجنس، والذي حذف من الإنتاج فيما بعد.

مشهد المثلية في فيلم Lightyear

يبدأ الفيلم مع "باز" وزميلته حارسة الفضاء "أليشا"، فبعد هبوطهم على كوكب غريب، يواجهون كائنات فضائية مجنحة ومخلوق يشبه الأخطبوط. لكن تحطم الطائرة وسفينة متضررة تعرقل مهمتها مما أجبر "باز" على إيجاد طريقة جديدة لإعادة طاقمهم بأمان إلى الأرض.

ومع مرور الوقت، تعلن "أليشا" خطوبتها من امرأة في طاقم العلوم، حيث قالت وهي تستعرض خاتم خطوبتها: "إنه أمر مضحك ، لم أكن لألتقي بها إذا لم نكن عالقين".

يُظهر المونتاج العاطفي لمحات عن أليشا وشريكتها وهما تكونان أسرة معًا ، وفي وقت من الأوقات يحييان بعضهما البعض بقبلة على الشفاه.

أحداث فيلم Lightyear

ويعتبر الفيلم أحد أفلام سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "Toy Story"، وتدور أحداثه ضمن إطار كوميدي حول شخصية الرجل الفضائي «باز يطير» الذي يخوض العديد من التحديات بالمجرة إلى اللانهائية وما بعدها، ويتحول تدريجيًا إلى أسطورة كبيرة في مجاله.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصية "باز يطير"، النجم الأمريكي كريس إيفانز.

منع عرض فيلم الأنيميشن Turning Red



ولا يعتبر هذا الفيلم الأنيميشن الوحيد الذي يمنع عرضه في دور السينما، فقد سبق أن منعت دولة الكويت عرض فيلم "Turning Red"، ويأتي هذا القرار بسبب احتوائه على ايحاءات حول بلوغ المراهقين والتغييرات الجسدية والفسيولوجية التي تحدث خلال تلك المرحلة وذلك من خلال أسلوب قصصي.

وتأتي هذه التفاصيل واضحة عندما تحوّلت الفتاة إلى باندا أحمر ،حيث تغيّر شكل جسدها وهو المشهد الذي اعتبره وزير الاعلام الكويتي ايحاء غير مرغوب به للأطفال.

ويدور الفيلم حول قصة فتاة تصل لمرحلة المراهقة، فتبدأ بالتمرد على عائلتها وقوانينهم، فتتحول لباندا باللون الأحمر، وتبدأ معاناتها مع التغيرات الجسدية والفسيولوجية التي تمرّ بها الفتاة في مرحلة البلوغ، بطريقة اعتبرها البعض جريئة.

