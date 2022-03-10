منع عرض فيلم الأنيميشن Turning Red في الكويت.. والسبب ايحاءات عن بلوغ المراهقين

أصدرت وزارة الإعلام في الكويت قرارًا بمنع عرض فيلم الأنيميشن الجديد Turning Red في عروض السينما في جميع أنحاء البلاد بشكل رسمي.

أسباب منع عرض فيلم Turning Red

كشفت مصادر اعلامية رسمية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت بأن وزير الاعلام قرر منع عرض فيلم الانيميشن في دور السينما.

وياتي هذا القرار بسبب أن الفيلم يحتوي على ايحاءات حول بلوغ المراهقين والتغييرات الجسدية والفسيولوجية التي تحدث خلال تلك المرحلة وذلك من خلال أسلوب قصصي.

وتأتي هذه التفاصيل واضحة عندما تحوّلت الفتاة إلى باندا أحمر حيث تغيّر شكل جسدها وهو المشهد الذي اعتبره وزير الاعلام الكويتي ايحاء غير مرغوب به للأطفال.

ردة فعل المتابعين

انقسم الجمهور في الكويت إلى مؤيد لفكرة الغاء عرض الفيلم للاطفال وبين معارض لهذه الفكرة، اما المؤيدين فقد اكّدوا بأن الكويت ما تزال تحافظ على المحتوى الذي تقدمه للجمهور وتحافظ على مراقبة الأفلام للأطفال، والاهتمام بالتقاليد الشرقية

بينما المعارضون كشفوا بانه ليس هناك أسباب لمنع العرض حيث أنهم اعتبروا بأن موضوع البلوغ ليس ايحاء بل هو أمر فطري طبيعي موجود في المدارس والمناهج التي تدرس.

نبذة عن الفيلم

يدور الفيلم حول قصة فتاة تصل لمرحلة المراهقة حيث أنها تتحول لباندا باللون الأحمر ويتطرق إلى التغيرات الجسدية والفسيولوجية التي تمرّ بها الفتاة في مرحلة البلوغ، بطريقة قد تعتبر جريئة جدًا