مادونا بإطلالة صادمة.. هل خضعت لـ عمليات تجميل فاشلة؟

صدمت النجمة العالمية "مادونا" جمهورها ومتابعينها من جميع انحاء العالم عندما ظهرت برفقة ابنها روكو ريتشي في لندن، حيث ظهرت دون فلتر أو فوتوشوب.

مادونا تصدم متابعينها باطلالتها

أطلت النجمة البالغة من العمر 63 عاما رفقة ابنها في لندن منذ ايام قليلة حيث كانت تغادر بار هاريز في وقت متأخر من يوم السبت الماضي.

وكانت النجمة العالمية ترتدي إطلالة سوداء بالكامل حيث ارتدت جاكيت من المخمل وبنطال قماشي وبلوزة بينما وضعت نظارات شمسية.

ولكن المفاجأة كانت هو ظهورها دون استخدام الفلتر أو الفوتوشوب فظهر شكل وجهها مخيف جداً وغريب إلى درجة كبيرة الأمر الذي أدّى الى استغراب وصدمة لدى متابعينها.

واعتبر العديد من المتابعين بأن وجه النجمة مادونا أصبح مخيف للغاية بعد ان خضعت لسلسلة من العمليات التجميلية التي فشلت بشكل كبير ولذلك ظهرت بهذا الشكل الغريب.

مادونا باطلالة متألقة وتبدو اصغر سناً

خلال وقت سابق كانت النجمة "مادونا" قد نشرت مجموعة من الصور لها المعدّلة من خلال الفوتوشوب حيث ظهرت للمتابعين بجسد ووجه أقل سناً مما هي عليه فأشاد المتابعين بإطلالتها قبل أن يشاهدوا شكلها الغريب هذا.

وعلى صعيد مختلف كشفت نجمة البوب العالمية في وقت سابق عن وجود عمل وهو فيلم سينمائي من المقرر أن يروي قصة حياتها وأشارت النجمة العالمية أنها ستتولى كتابة وإخراج هذا الفيلم دون الكشف عن اي تفاصيل اخرى تتعلق به سواء عن طاقم العمل او موعد العرض