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بيلا حديد تعلن دخولها علاقة جديدة

منشور 10 تمّوز / يوليو 2021 - 09:15
بيلا حديد
بيلا حديد

فاجأت العارضة الشهيرة "بيلا حديد" متابعيها بصورة جديدة على إنستغرام تعلن من خلالها ارتباطها مجدداً وتخطيها "ذا ويكند".

شاركت بيلا صورة لطيفة تجمعها بحبيبها الحالي "مارك كالمان"، يوم الخميس على إنستغرام لتعلن رسمياً دخولها علاقة جديدة، وبدت علامات السعادة واضحة على العارضة الحسناء.

It's official! Bella Hadid went Instagram official with new boyfriend Marc Kalman on Thursday when she shared a snap of them kissing while in Cannes

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستمتع بيلا بوقتها حالياً في مدينة كان الفرنسية برفقة حبيبها الجديد وبعض الأصدقاء لحضور أسبوع الموضة ومهرجان كان السينمائي لهذا العام.

يعمل مارك كمدير فني وتتضمن أعماله تصميم إحدى ألبومات ترافيس سكوت، حبيب كايلي جينر، ويجدر بالذكر أن بداية ارتباطه ببيلا كانت في شهر يونيو الماضي.

New man? Marc has kept himself under the radar until popping up in Bella's Instagram post

تأتي صورة بيلا المفاجئة بعد أيام فقط من تداول مزاعم بارتباط حبيبها السابق "ذا ويكند" بالنجمة أنجلينا جولي، وذلك بعدما شوهدا يغادران مطعماً شهيراً في مدينة "سانتا مونيكا" الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

New man? Bella was linked to Marc in June after they were seen on a dinner date together, however neither commented on the state of their relationship until Bella's PDA post

كما يأتي إعلان بيلا لعلاقتها الجديدة بعدما أثارت الكثير من الجدل والحيرة بين معجبيها خلال الفترة الأخيرة، بعد رصد العدسات لها الشهر الماضي برفقة مارك وبعض الأصدقاء في نيويورك، كما تعد هذه هي العلاقة العاطفية الأولى رسمياً لبيلا بعد انفصالها بـ "ذا ويكند" في عام 2019.

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