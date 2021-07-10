بيلا حديد تعلن دخولها علاقة جديدة

فاجأت العارضة الشهيرة "بيلا حديد" متابعيها بصورة جديدة على إنستغرام تعلن من خلالها ارتباطها مجدداً وتخطيها "ذا ويكند".

شاركت بيلا صورة لطيفة تجمعها بحبيبها الحالي "مارك كالمان"، يوم الخميس على إنستغرام لتعلن رسمياً دخولها علاقة جديدة، وبدت علامات السعادة واضحة على العارضة الحسناء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تستمتع بيلا بوقتها حالياً في مدينة كان الفرنسية برفقة حبيبها الجديد وبعض الأصدقاء لحضور أسبوع الموضة ومهرجان كان السينمائي لهذا العام.

يعمل مارك كمدير فني وتتضمن أعماله تصميم إحدى ألبومات ترافيس سكوت، حبيب كايلي جينر، ويجدر بالذكر أن بداية ارتباطه ببيلا كانت في شهر يونيو الماضي.

تأتي صورة بيلا المفاجئة بعد أيام فقط من تداول مزاعم بارتباط حبيبها السابق "ذا ويكند" بالنجمة أنجلينا جولي، وذلك بعدما شوهدا يغادران مطعماً شهيراً في مدينة "سانتا مونيكا" الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

كما يأتي إعلان بيلا لعلاقتها الجديدة بعدما أثارت الكثير من الجدل والحيرة بين معجبيها خلال الفترة الأخيرة، بعد رصد العدسات لها الشهر الماضي برفقة مارك وبعض الأصدقاء في نيويورك، كما تعد هذه هي العلاقة العاطفية الأولى رسمياً لبيلا بعد انفصالها بـ "ذا ويكند" في عام 2019.

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