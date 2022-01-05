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بطلة مسلسل أرطغرل "هاندا سورال" تعلن حملها بطفلها الأول

منشور 05 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:07
هاندا سورال
هاندا سورال

اعلنت النجمة التركية هاندا سورال عن حملها بطفلها الأول يوم أمس الثلاثاء وذلك عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

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هاندا سورال تشارك الخبر السعيد مع ملايين من أتباعها

نشرت هاندا صورة لطيفة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث كانت ترتدي فستان ضيّق وباللون وردي من الصوف مما أظهر انتفاخ بطنها والذي كان بحجم متوسط.

وعلّقت هاندا على الصورة بقولها: "الطفل ديميرسي في منتصف الطريق"، حيث كانت تضع يدها على ظهرها وتنظر لإطار العبارة.

 

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هاندا سورال

 

نبذة عن حياة هاندا سورال

 

تعدّ هاندا من أنجح نجمات تركيا حيث بدأت التمثيل في عمر صغير واشتهرت بدور إيبليغي خاتون في مسلسل "قيامة أرطغرل" كما أنها أدّت دور البطولة في االعديد من المسلسلات منها "فاتح" و"طائر النمنمة" و"نساء صغيرات".

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