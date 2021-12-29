هاندا ارتشيل تنشر صورة مثيرة للجدل لنفسها.. والمتابعون قلقون عليها

تحظى النجمة التركية هاندا ارتشيل باهتمام المتابعين والمعجبين من أنحاء العالم حول آخر أعمالها واطلالاتها المثيرة دوماً والتي تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

هاندا ارتشيل تثير الجدل حول صورة لها

نشرت النجمة "هاندا ارتشيل" صورة شخصية لها من أحدث ظهور لها أثارت بها جدلاً كبيراً بين المتابيعين على السوشال ميديا.

وظهرت هاندا وهي في إحدى المناسبات بينما كانت ترتدي فستان أسود قصير جداً وبقصة الباكلس من الأعلى كما اعتمدت تسريحة نصف مرتفعة لشعرها.

ولكنها أثارت جدل كبير لأنها ظهرت بنحافة شديدة ومفرطة خاصة عند قدميها من الأسفل للأعلى فظهرت كأنها هيكل عظمي مما دفع المتابعين للتساؤل ما اذا كانت تعاني من مرض ما أم لا، وما هو سرّ النحافة الزائدة.

هاندا ارتشيل تحتفل بعيد ميلادها

احتفلت النجمة التركية هاندا ارتشيل بعيد ميلادها الثمن والعشرين حيث نشرت صور عديدة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وهي تطفىء الشموع بينما نشرت صور أخرى للزينة والهدايا.

وقامت هاندا بدعوة المعجبين بعدم ارسال أي هدايا لها بمناسبة عيد ميلادها بل طلبت منهم بالتبرّع بالمبلغ لجميعات خيرية.