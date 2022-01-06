بطلة مسلسل "نبض الحياة" تحضر وصفة طعام بمبلغ صادم.. وهذا المكون السري

اشتهرت النجمة التركية ياسمين أوزيلهان في مسلسل "نبض الحياة" والذي لاقى نجاح كبير خلال تلك الفترة، لكنّها اعتزلت التمثيل بعد زواجها من رجل الأعمال عزة أوزيلهان.

ياسمين أوزيلهان نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي

جذبت النجمة التركية "ياسمين أوزيلهان" الانتباه إليها من خلال مشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت حديث الأخبار المتداولة خلال الفترة هذه، خاصة بعد أن بدأت بتقديم وصفات طعام للمتابعين.

وصفة طعام تصدم المتابعين

شاركت ياسمين أوزيلهان وصفة طعام والتي قدّمتها عبر حسابها الخاص وذلك باستخدام "البندق" ومما أثار صدمة المتابعين هو أن نوع البندق المستخدم في وصفة الطعام هو "البقان".

ويبلغ سعر الكيلو الغرام الواحد منه 760 ليرة تركية (56.5 دولارًا)، مما أثار دهشة المتابعين الذين أكّدوا بان ياسمين تعيش حياة الرفاهية هذه.

ما هو "البقان"؟

هو نوع من البندق وأصل هذا النبات متواجد في أميركا وجوز البقان هي فاكهة ذات قشرة صلبة وهو مصدر قوي للبروتين والدهون ومضاد للاكسدة.