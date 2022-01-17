بطل مسلسل "العشق الممنوع" يهاجم بيرين سات عقب تصريحاتها الأخيرة.. ويعلق: انا من عائلة محافظة

أثارت تصريحات النجمة التركية "بيرين سات" جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكشف عن اعتزالها التمثيل في المسلسلات التركية المحلية بسبب الرقابة الشديدة وذلك بعد ان داقت طعم الحرية على حد تعبيرها بسبب تقديمها مسلسل على نتفليكس

بطل العشق الممنوع "باتوهان كاراجا كايا" يهاجم بيرين سات

انتقد بطل مسلسل العشق الممنوع "باتوهان كاراجا كايا" الذي جسد دور شقيق سمرفي المسلسل التركي الفنانة التركية بسبب تصريحاتها الأخيرة حول اعتزالها المسلسلات التركية بسبب وجود هيئة الرقابة.

وخلال مقابلة له سألته المذيعة ماهو رأيه بصراحة بشأن تصريحات بيرين، فأجاب باتوهان بقوله: "أنا ليست لدي أي نية لدخول المنصات الرقمية فأنا لن أهرب من هيئة الرقابة أبداً".

وتابع باتوهان: "أنا لدي وجهة نظر حول ذلك، فانا عندما اتابع مسلسل على قناة نيتفليكس ويأتي مشهد مخل للآداب فانا أنزعج كثيراً لأنني من عائلة محافظة، فأخاف أن تمر أمي وتراني أشاهد هذه المناظر، بالطبع لا يجب أن تكون هيئة الرقابة صارمة ولكن هناك من يتمادى في تصوير المشاهد".

بيرين سات واعتزالها المسلسلات التركية

صرّحت النجمة التركية "بيرين سات" خلال وقت سابق أنها ستعتزل المسلسلات التركية وذلك بعد تمثيلها في المنصات الرقمية بسبب عدم وجود هيئة للرقابة عليها.

وقالت بيرين خلال تصريحاتها: "من يتذوّق طعم الحرية لمرة واحدة لن يستطيع العودة إلى القيود"، وأثارت بهذه التصريحات جدل كبير بين المتابعين.