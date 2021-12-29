بطل مسلسل "Ellite" في زيارة للمناطق التاريخية في مصر.. ويعلّق "مذهلة"

كشف النجم الاسباني ميجيل برناردو أنه قضى اجازته السعيدة والمسلية في مصر، حيث فاجأ جمهوره بنشر سلسلة من الصور له هناك في أجمل الأماكن والآثار المصرية.

ميجيل برناردو في أجمل الأماكن الأثرية المصرية

نشر أحد أبطال مسلسل "Ellit" وهو ميجيل برناردو سلسلة من الصور الجميلة والمميزة له خلال رحلته التاريخية لمدينة مصر وعلّق عليها ووصفها بأنها "مذهلة".

وتواجد ميجيل أما المعابد الفرعونة واستمتع بنزهة بحرية على متن قارب في نهر النيل كما التقط بعض الصور مع الشعب المصري هناك، وصور أخرى للمقابر الفرعونية والاهرامات.

وأنهى مجموعته الصورية بلقطة من الطائرة لأحد الاماكن الصحراوية الرائعة في مصر.

ردة فعل المعجبين حول زيارته لمصر

انتقل المعجبين إلى قسم التعليقات في الصور التي نشرها ميجيل حيث أعربوا عن مدى جمال مدينة مصر ومدى رغبتهم في زيارة هذه الاماكن الأثرية في المستقبل.

وجمعت صوره ما يقارب نصف مليون إعجاب خلال ساعات قليلة من نشره لهذه الصور والتي بدا فيها سعيد للغاية ومنبهر بالجمال الطبيعي والتاريخي لمصر.

ميجيل بناردو ومسلسل "Elite"

ميجيل هو أحد ابطال مسلسل "النخبة" والذي عرض على قناة نيتفليكس حيث كان يجسّد شخصية جوزمان.

وتدور قصة المسلسل حول مراهقين في الثانوية تنهار مدرستهم فيحصل بعضهم على منح دراسية في مدرسة خاصة بالاغنياء ويناقش المسلسل قضايا اختلاف الطبقات والتنمر والمشاكل العاطفية.